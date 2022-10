Kas juuste värvimine suurendab tõepoolest vähiriski?

Juuste värvimistel võivad olla erinevaid põhjuseid – kas hallide juustekarvade peitmine või lihtsalt tuua pisut värskendust enda välimusele. Kuid hoolimata sellest, et ettevõtted väidavad, kui ohutud on nende tooted, on endiselt küsimusi selle kohta, mida kõik need kemikaalid meie pikaajalise tervisega teevad.