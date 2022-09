Mees kurvastab: kuulsin kogemata pealt, mida mu naine oma sõbrannadele meie seksielust rääkis...

See lause on mind nädalaid kummitanud. Minu prioriteet on alati olnud naisele naudingu pakkumine ja need paar aastat, mis me oleme koos olnud, on ta pidevalt mulle kinnitanud, et „sinuga on nii hea“ ja „oi, täna oli kohe eriti võimas“. Mida ma peaks sellest nüüd siis välja lugema? Ma olen endast teinud kõik, jätmaks mulje, et tema rahulolu on mulle kõige olulisem ja olen alati olnud valmis kõike katsetama. Pigem on tema olnud see, kes pole just kõige altim uutele poosidele või mänguasjadele.