Seksiekspert aitab teada saada, mis on sinu seksikeel: vaata, kas oled maa, õhk, vesi või tuli

Me kõik teame, et on olemas viis erinevat armastusekeelt ja selle teadmine aitab suhte toimimisele väga kaasa. Ent tuleb välja, et sama teooria on ka seksikeeltes, tänu millele saame mõista oma seksuaalset stiili ning mis meid erutab. Seega, mis on sinu seksikeel?