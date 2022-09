Kasulik teada! Need on asjad, mida juuksurid tahavad, et sa kindla peale teaksid

Kui sul on mõni kindel lõikus, mida tahad saada, siis otsi see võimalikult sarnane enda juustele. See tähendab, et ära näita juuksurile pilti mõnest modellist, kellel on paksud ja lokkis juuksed, kui sul endal on sirged ja õhukesed. Samuti ära mine juuksuri juurde ebarealistlikke ootustega. See, et sinu sõbrannal õnnestus ühe korraga brünetist punaseks saada, ei tähenda, et sinul see võimalik oleks. Kõikide juuksed on erinevad.