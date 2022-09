Diana Klas lahkuminekuid ei poolda! Kogenud naine avaldab tarkuse, mis suhte päästa võib

Aastate jooksul kogetust on mõistmisi ja sedaviisi tahab ta paaridele südamele panna just seda tarkust. Kui teine pool on pühendanud oma elu, siis teda lihtsasti ei jäeta. „Armastust ja suhet peab hoidma – ideaalset inimest pole olemas, tuleb õppida armastama teineteise vigu, andestama ja õppima üle elama koos ka kõige raskemaid, keerulisemaid aegu. Paarid peavad magama ühes voodis, see teeb suhtele head.“