Pime aeg ja elektriarved võtavad sõnatuks. Niimoodi saad suuremate kulutusteta kodu valgemaks

Esiteks ära paiguta kõrgeid kappe, eriti tumedaid, akna kõrvale, sest isegi kui mööbel ei jää otseselt akna ette, mõjub see rusuvalt ja võtab aknast tulevat valgust endasse.

Teiseks, kodudes, kus on olemas meeleoluvalgustid, ei kasutatagi enamasti laevalgustit, olgu selleks siis põranda-, laua-, seina- või tööpinnavalgustid – need lisavad kodule hubasust ja valguse-varju mängu abil ruumilisust ning kihilisust.

Kolmandaks on hea teada, et valgusti tõhususe määrab selle disain, ehk heleda või valgust peegeldava kupliga valgusti on oluliselt efektiivsem kui tumeda või näiteks tekstiilist kupliga valgusti.