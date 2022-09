20 aastat seksita kooselu ja nüüd nagu noored jänkud – mis juhtus?

Seksita suhe on tavapärane nähtus. Põhjuseid on erinevaid: töötatakse erinevates linnades, suur vanusevahe, pinged. Tulemus on sama. Naine ei saa aastaid orgasme ja mees rahuldab end üksinduses. Kui küsida naiselt, kas ta kliitoriorgasmi on saanud, ja ta täpselt ei oska öelda, siis ta ei ole seda kunagi kogenud. Kliitoriorgasm ehk see naise päris orgasm on midagi sellist, mida saades naine tunneb kohe ära, mis see oli.

Kõrvutades selle teadmisega, et vaginaalset orgasmi on naisel keeruline saada, siis ongi meil õnnetu hing, kes pole mitte kunagi jalustrabavat orgasmi kogenud. Nüüd, kui aastaid hiljem seksilainele tagasi tullakse, ootab aga ees uutmoodi väljakutse – nimelt ei püsi mehe erektsioon piisavalt kaua, et naisel heaks läheks. Naine ei tunne ka oma keha piisavalt, et teaks, mis ja kuidas talle meeldib. Siis tulebki seada oma sammud erootikapoodi abi otsima ja oma teadmisi täiendama.

Mida teha mehe lõtvunud erektsiooniga?

Kõigepealt tuleb aru saada, et aastad on peenises asuvate peenete veresoontega oma töö teinud ja mõnu hetkel ei laiene veresooned piisavalt, et võimas erektsioon saaks tekkida. See mure hakkab mehi kimbutama juba 35. eluaastast alates. Sellistel puhkudel tuleb erektsiooniga tööd tegema hakata. Erootikapoes on tõhusad abivahendid, mis aitavad erektsiooni tekitada ja seda hoida.

Kui erektsioon tekib, aga vajub kiirelt ära, siis tuleks kasutusele võtta peeniserõngas. Peeniserõngas tõmbab justkui veresooned koomale ega lase verel mõnu piirkonnast nii kiirelt lahkuda. Mehel ei ole peeniserõngast kandes seksides mõnusam tunne, küll aga saab ta seksi pikemalt nautida ja tema erektsioon püsib jäigem. Peeniserõngas asetatakse peenise juurele. Kui mehe ejakulatsioon on kiire tulema, siis mõnusõitu saab pikendada, kui asetada teine rõngas ümber munandite.