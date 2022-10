VIDEO | Jalgrattasõit? Unista edasi! Need on mõistusvastased reeglid, millega peavad naised Iraanis silmitsi seisma

Antud intsident on toonud kaasa suure protestide laviini ja mitte ainul Iraanis, vaid üle kogu maailma. Paraku pole riietusnorm ainus, mida peavad Iraani naised Islamiriigis järgima. Näiteks on ka laulmine, tantsimine ja jalgrattasõit piiratud. Vaata videost, mis on veel need mõistusvastased reeglid, millega peavad naised Iraanis silmitsi seisma.