Investeerida saab alles siis, kui raha üle jääb? Rahatarkuse ekspert lükkab ümber levinud arusaama

Arumäe räägib, et kui meil kuu lõpuks palgast midagi alles ei jää, siis pole sellest tegelikult mingit kasu. Ta toob teise äärmusena välja, et inimesed tihtipeale arvavad, et nad teenivad liiga vähe. Alati on olemas aga mingid väikesed sammud, millest saab juba täna alustada – ei pea jääma ootama hetke kui raha hakkab üle jääma, sest seda olukorda ei pruugi kunagi tekkida. „Kuidas me siis võiksime seda vaadata? Nii nagu äris, on see ka isiklikus plaanis sama lihtne. Meil on tulud, mis tulevad iga kuu sisse, on see siis palga näol või on see läbi teenustasu, mida küsime. Ka on meil igakuised elamiskulud, mida peame paratamatult igakuiselt maksma. Nüüd see vahe, mis üle jääb, on kasum. Selleks, et seda puhvri või kasumi osa suurendada, on ainult kaks varianti - meil on võimalik kulusid vähendada ja meil on võimalik ka tulusid suurendada,“ selgitab ta ja lisab, et tegelikult on vaja tegeleda mõlemaga. Esimesena võiks aga alustada kuludest. Mõelge selle peale, kas suudaksite elada näiteks 10% väiksemate kuludega järgmisel kuul. See nõuab küll mõtlemist ja pingutust, aga kui täna näiteks kulutame ära 1000 eurot kuus, siis kas meil oleks võimalik järgmisel kuul 900 euroga ära elada?

lõputult kulusid vähendada. Tulude kasvatamiseks ei ole tegelikult mingisugust piiri. See on see, kui võimekaks või kompetentseks sa ennast pead ja kas teadlikult tegeled selles suunas, et oma tulusid kasvatada. Miks tahame suuremat kasumit on see, et see võimaldab meil kiiremini rahavarusid kasvatada ja teistpidi, rahavarudest jääb üle ka see kapital, mida saame hakata ühel hetkel investeerima. Seega kogu see teekond jõukuse ja vabaduseni hakkab pihta sellest, kas mul on olemas kogumisharjumus või mitte. Kui mul seda ei ole, siis mul ei teki kunagi kapitali. Kui mul pole kapitali, siis ma ei hakka kunagi investeerima. Kui mul ei ole kapitali, millega investeerida, siis ma tõenäoliselt ei tunne ka selle tema vastu huvi ja tulemusi ei saagi tekkida. See hakkab kõik sellest pihta, kas mul on kasum, mis mul kuu lõpus alles jääb ja kas mul on plaan, et sellega ühel hetkel ka midagi teha selle asemel, et ise raha eest tööl käia, vaid raha enda eest tööle panna. Loomulikult on see lihtne ja arusaadav, aga üks on see, et me teame seda ja teine on see, et me ka teeme midagi. Küsimus on selles, et mida sa saaksid täna teha, et oma kulusid üle vaadata. Eriti praeguses majanduskeskkonnas tasub sellele tähelepanu pöörata ja tulude suurendamisel on kindlasti palju võimalusi, millele sa ei ole võibolla mõelnud, aga mis on kindlasti võimalikud,“ selgitab Arumäe.