Lahutuse kasuks otsustanud naine: mees ei näinud mingit probleemi, tema oli oma eluga rahul

„Mul on tunne, et meie suhe ei toiminud tegelikult algusest peale. Laste pärast ma katsusin vastu pidada aga mul oli kogu aeg tunne, et ma elan koos inimesega, kes mind isegi ei mõista. Ja ühel päeval ma lihtsalt ei suutnud enam. Ma olin siis saanud 40-aastaseks ja mõtlesin, et kui ma nüüd seda sammu ei tee, siis ei muutugi midagi. Et 50-aastasel on juba liiga hilja oma elu uuesti alustada. Seega jah, mina olin see, kes tahtis lahku minna. Mees muidugi ei tahtnud. Tema ei näinud mingit probleemi, tema oli oma eluga rahul. Ometi, ma proovisin, ma tegin järeleandmisi ja katsusin üle olla. Mul oli hea töökoht, lapsed olid rahul, ma mõtlesin, et mis siis sellest, kui mehega suhe ei ole selline, mis mind rahuldaks, peaasi, et pere on koos. Aga me läksime ikkagi lahku. Terve ta suguvõsa süüdistas mind selles, et ma olen oma mehe elu ära rikkunud ja ei mõtle oma laste peale. Aga nüüd on sellest 10 aastat möödas ja ma leian ikkagi, et tegin õige valiku.“