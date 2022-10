Eesti rõivapoodide valik paneb naise ahhetama: mul pole enam midagi selga panna ja osta ka ei saa!

Naistekale saatis emotsionaalse kirja lugeja, kes kurdab, et kaubanduses vastu vaatav valik on „üle mõistuse!“.

„Nädalavahetusel plaanisin üle pika aja poodidesse minna, et oma sügisgarderoobi täiendada. Olin superheas tujus, kui kauaoodatud poodlemiseni jõudsin, kuid tuju langes juba kolmandasse poodi sisse astudes. Absoluutselt kõik asjad on väga veidrad – alt laienevad ja väga lohvakad püksid, erkroosad pintsakud, mida kaunistavad suled, imelikud jopelaadsed paksust kangast jakid, lohvakad ja veelkord väga lohvakad triiksärgid. Samuti ei leidnud ma ühtegi pikemat kampsunit, mida sobiks niisama jope all kanda või igapäevaselt kontoris kanda. Kõik olid kas nabani või siis kõrge rullkraega suusakampsunid, mida saabki vaid oversized mantli all kanda. No andke andeks, aga need ei sobi ju kõigile!

Ma tean, et trende on igasuguseid, nii ilusaid kui ka imelikke, kuid see üle võlli suurte asjade kandmine ei kaunista ju ühtegi naist. Andsin nende osas alla ja suundusin otsima mantlit – klassikalist mantlit. Kahjuks ka seda ei leidnud, sest minu tavaline S-suurus oli seljas justkui XL ning need, mis enam-vähem naiselikud olid, maksid üle poole minu kuupalgast. Andsin ka mantli osas alla ja suundusin saapaid otsima. Teadsin, et tahan lihtsaid, klassikalisi, madala säärega saapaid, mida kombineerida lihtsalt erinevate kleitide ja pükstega. Valikus olid vaid massiivsed, roomiktallaga nöörsaapad või kummikulaadsed, värviliste taldadega väga imelikud jalavarjud, mida ma ei oskaks kuidagi välja kanda. Lihtsalt üle mõistuse kogemus – mul pole enam midagi selga panna ja osta ka ei saa!

Seepärast kirjutasingi teile, et teada saada, kas teistel on samad mured? Kus poes käivad ostlemas need Eesti naised, kes on pigem klassikaliste stiili austajad?“