52-aastane mees vajab nõu: kuidas ma saan uuesti oma naisega intiimne olla?

The Sunile murekirja saatnud mees on 52- aastane ning tema naine 49. „Me ei ole viimased pool aastat seksinud,“ kurdab mees ja lisab, et mõistab, et suurt rolli sees mängivad ka naise uneprobleemid. „Ta pole ammu hästi maganud ja temast on saanud kõige pahuram naine, keda ma tean.“

Naine läheb iga päev voodisse juba kell 21.30, et proovida rahuneda. „Kui ma magama lähen, tavaliselt veidi enne südaööd, oigab ta, et olen ta üles äratanud või tema und häirinud ning järgmisel hommikul kurdab ta, et ei saanud end välja puhata,“ räägib mees oma kodusest olukorrast ning lisab, et tunneb puudust seksist. Lausa nii palju, et on mõelnud prostituudi teenust kasutada.

„Ma mõistan, et tema unetus on suur osa sellest, miks me vahekorda ei astu, ja olen püüdnud olla mõistev, kuid olen hakanud mõtlema, et võib-olla pean oma vajaduste rahuldamiseks maksma mõnele prostituudile.“

Mehele andis nõu The Suni suhteekspert Deidre. „Prostituudi juurde minek võib teie frustratsiooni lühiajaliselt leevendada, kuid pikemas perspektiivis toob see lihtsalt kaasa rohkem probleeme, eriti kuna inimene, keda te tõesti tahate, on teie enda naine.“ Deidre lisas ka seda, et võimalik põhjus, miks naise huvi intiimsuse vastu on langenud on, võib olla ka see, et tal on alanud menopaus. „Julgustage oma naist külastama oma perearsti, kes oskaks ravida tema unetust ja anda nõu ka libiido kaotuse korral.“

allikas: The Sun