Vallalise staatuse valinud naine: milleks mulle teise inimese probleemide lahendamist vaja on?

„Loomulikult ei hakka naine ennast ikkesse panema, eriti veel siis, kui tal on võrdlusmoment olemas. Vaba naise elu on kordades toredam, teed oma aja ja rahaga, mida ise tahad. Otsustad ja vastutad ainuisikuliselt oma elu pudutavate asjade suhtes. Töötan kollektiivis, kus üle poole on mehed, nähtud neid nii töises kui ka peoõhkkonnas. Varem ma ei teadnudki, et mehed võivad olla nii tujukad, vingatsid ja lauslaisad. Viinaveast, suitsukimumisest ja liiderlikkusest ei maksa rääkidagi. Milleks mulle teise inimese probleemide lahendamist vaja on? Pärast tööd lähen koju, mis on minu kindlus. Ei kujuta ette, et seal veel mõni karvane isend vastu vahib, seda, teist ja kolmandat ootab. Muide, ma pole vanatüdruk, abielus olnud ja lapsedki olemas.“