Pea meeles! See on ülioluline hügieenireegel, mida tampooni paigaldades ei tohi rikkuda

Näiteks kui hoiad tampoone sees liiga kaua, võib see lõppeda isegi potentsiaalselt surmava konditsiooniga nagu toksilise šoki sündroomiga. Kuid oluline on jälgida ja meeles pidada veel üht olulist asja tampooni paigaldamisel- nimelt jälgida, et peseksid alati enne oma käed hoolikalt puhtaks. Põhjus selleks on väga lihtne- meie näppe katavad erinevad bakterid, mis omakorda võivad kätelt kanduda tampoonile ja sealt meie tuppe. See võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme ning põletikke.