Lapsevanemad, tähelepanu! Need on väikeste laste hambahoolduse põhitõed, et suus ei avaneks jube vaatepilt

Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokka sõnul peab lapsevanem päris pikalt hammaste hoolduses kaasa lööma ning hambaarstid soovitavad lapsele kuni koolieani hambapesul abiks olla. „Hammaste pesu tuleks alustada esimeste hammaste lõikudes. Kohe ei ole muidugi vaja kasutada hambapastat. Esmalt on oluline lapsele tutvustada hambaharja ja harjutada hambapesurutiini,“ rõhutab Sokk. „Hambaid pestes tuleb jälgida, et kõik hamba pinnad saaksid korralikult üle harjatud ning seepärast ongi lapsevanema abi vajalik,“ selgitab apteeker.

Hambad vajavad puhkust

Lisaks hambapesule on väga oluline anda hammastele puhkust. „Söögikordade vahele peaks jääma vähemalt kaks tundi, et hambad saaksid puhata ja sülg jõuaks toidust tekkinud happerünnaku neutraliseerida,“ räägib Sokk. „Kõik toidud mingil määral kahjustavad hambavaapa, sest söömisel tekivad suhu happed ja suhkrud. Seetõttu on toidukordade vahelised pausid ja näksimise vältimine hammaste tervise jaoks väga oluline.“

Lisaks soovitab apteeker vältida lapsele lutipudelist mahla või muude suhkruga jookide andmist. Vältida tuleks ka pulga-ja lutsukomme, sest nende puhul on suhkur pikalt hammastega kontaktis. „Suurema lapse hammastele mõjub halvasti ka lutipudelist piima joomine, seepärast on oluline hakata last aegsasti harjutama nokaga tassist või tavalisest kruusist jooma,“ rõhutab Sokk.

„Üheks ohuks väikelaste hammastele, mida sageli ei teadvustata, on lapsevanema enda suus olevad bakterid. Ehk lapse lusikat, lutti ega toitu ei tohiks esmalt endale suhu panna ja siis lapsele anda,“ selgitab apteeker.

Lutt ei tohiks olla tundide kaupa suus

Apteekri sõnul võivad nii luti kui ka sõrme imemine muuta lapse hambumust. „See muidugi ei tähenda, et kohe, kui beebil hambad lõikuvad tuleks lutt ära võtta, vaid jälgida, et lutt poleks kogu päeva lapsel suus ja seda eriti suuremate laste puhul,“ räägib Sokk ja lisab, et hambumuse seisukohalt on oluline lutitamine mõistlikul ajal lõpetada.

Hammaste tervis saab alguse loote eas