Amy Winehouse salajane elu: ma ei öelnud samuti midagi, kuid nüüd ta teadis, et mina tean

„Kuulsin, kuidas Amy hulga laule lõi. Esmalt kirjutas ta üles oma tunded. Ükski laul ei sündinud meloodiast või akordidest, kõigepealt olid alati sõnad. Laulukirjutaja jaoks on see vägagi ebaharilik. Olin vaimustuses – terve lehekülg luulet ilma akordideta. Ta oli ikka öise eluviisiga, istus köögipõrandal koos Dooley’si või Jack Daniel’siga, käeulatuses kitarr ja kirjutamisvahendid. Lebasin üleval voodis ja kuulsin teda hästi. Teadsin neid laule juba enne, kui need hakkasid nende lauludena kõlama. Esimesena kuulsin laulu, millest sai „Back to Black“, teadsin refrääni juba nädalaid; sõnad olid kirjas, aga muusikalist kuju veel polnud. Algul kõlasid samad akordid läbi kogu refrääni: „We only say goodbye with words ... You go back to her and I ... go ... back ... to ... black ...“ Meloodia läks alla, kuid akordid mitte, ei toetanud seda, midagi oli puudu. Vihkasin neid esialgseid refrääniakorde ja ütlesin Amyle, et ta peaks neid muutma. Ja ta tegigi seda. Ma ei tahaks uhkustada, kuid see on tõsi.