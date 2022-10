Ahastuses ema: mis „mood“ see tänapäeva teismelistel on!? Piinlik on lausa oma lapsi vaadata

„Ma olen juba väsinud ja ahastuses sellest pidevast korrutamisest, et nii ei käida riides, vähemalt koolis ja väljas mitte. Mul on kodus kaks teismelist last, poiss ja tüdruk ning mõlemad on kuude kaupa kandnud ainult dresse ja väga-väga laiu, väljaveninud, jube koleda tegumoega riideid. Ise oma taskuraha eest ostavad, mida isa neile annab (minu eksmees siis). Ma ütlesin kohe, et sellist koledust ma ei finantseeri, vastuseks sain õlakehituse ja teadaande, et ära siis osta, aga nende stiili ma ikka muuta ei saa.

Käivad koolis, Ülemiste keskuses jõlkumas nende samade kohutavate riietega ja nende sõpradekamp näeb samasugune välja. Ma nii lootsin, et see on lühike faas, aga ei näita veel vaibumise märke. Imelik öelda, et omaenda lapsi on piinlik vaadata, aga see kõik näeb tõesti kohutav välja. Ma ei oska enam sellele teemale läheneda, see põhjustab järjekordse uste paukumise. Tänavapildis näen ju ka, et mitte ainult minu lapsed oma sõpradega pole sellest suurepärasest „moest“ haaratud, vaid üleüldse paljud teismelised.“

Kas mõni lapsevanem on suutnud oma teismelisele aru pähe panna ja kuidas see välja nägi? Kõik ideed on teretulnud!