Kourtney Kardashian enda kaalutõusust: sa oled täiuslik, sa vajad lihtsalt uusi pükse

Viimasel ajal on paljud Kardashiani fännid märganud, et Kourtney on muutunud varasemast „kogukamaks“, mille tõttu läksid liikvele kõlakad, et naine on rase, kuid ta kinnitas, et ta ei olnud.

Kui terve sotsiaalmeedia kihas kaalutõusust, ütles Travis naisele iga päev, et ta on täiuslik täpselt sellisena nagu ta on. „Travis on partner, kes on mind nii palju toetanud ja teeb mulle alati komplimente, olenemata sellest, mis juhtub või milline välja näen. See on lihtsalt aidanud mul muutused tõeliselt omaks võtta ja ma olen sellega juba tegelikult nii kaugele jõudnud, et ma armastan neid muutusi. Mu tagumik on hämmastav!“ ütles naine.

Kourtney ütles, et endast vanade piltide vaatamine on pannud ta mõistma, kui kaugele ta on elus emotsionaalselt jõudnud. „Ma vaatasin fotosid oma kehast, kui olin nii kõhn ja see oli muserdav,“ meenutas naine enda tolleaegset meeleseisundit. „Ma olin kogu aeg väga ärevil. Kui ma olen ülikõhn, siis teadke, et ma pole õnnelik!“

Naine üritab enda kehapildi armastust ka teistele inimestele edasi jagada ning kui varem ta suureks kinnisideeks oli teksapükste number, siis nüüd ta ütleb endale: „Sa oled täiuslik, sa vajad lihtsalt uusi pükse.“ Ja oleme ausad, see on ilus mõte, mida peaksid võibolla kõik inimesed järgima.

