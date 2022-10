Need kolm populaarset karastusjooki on kõige hirmutavamate koostisosadega, mida tuleks vältida

Veel üks peamine põhjus, miks karastusjook on sinu jaoks nii ebatervislik, on see, et see on täis kemikaale, mis võivad samuti sinu tervist kahjustada. Nende hulka kuuluvad karamellivärv ja muud toiduvärvid, bifenool-A (tuntud ka kui BPA), broomitud taimeõli, fosforhape, aspartaam, sukraloos, kaaliumatsesulfaam, sahhariin, naatriumheksametafosfaat ja naatriumbensoaat – nimeta vaid.