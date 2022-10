Kas oled nõus? 12 meest jagavad ohumärke, mis viitavad naiste puhul täielikele punastele lippudele

„Kui naine võtab liiga sageli ohvrirolli ja teeb seda hästi, siis ta pigem ei ole ohver. Ohver võib saada hoopis sinust.“

„Minu jaoks on ohumärk see, kui naine ütleb, et ta ise ei põhjusta kunagi draamat, aga draama kipub ta üles leidma. See tähendab vaid üht: tuleb joosta!“

„Suhtumine, et „kõik on minu vastu“ näitab minu kogemuse põhjal, et selle naisega võib veel palju probleeme tulla.“

„Mul ei ole midagi selle vastu, kui naisel on lapsed, aga kui kõigil lastel on erinev perekonnanimi, võib siin midagi olla…“

„Minu kogemuste põhjal on naised, kes armastavad hobuseid, lihtsalt rikkamad crazy cat ladyd.“

„Kui naine ütleb, et ta ei ole nagu teised naised, on see kindel ohumärk.

„Annan sooja soovituse: kui naine ütleb, et ta ei meeldi kõigile ja ka tema perekond ei räägi temaga, siis jookse!“

„Minu meetod on kindlaks teha, kui paljude inimestega naine töö juures klapib. Kui tal on probleeme 1-2 inimesega, on see tavaline. Kui 3-4 inimesega, muutun skeptiliseks. Kui tal on aga probleeme juba rohkem kui viie inimesega, on tõenäoliselt probleemiks tema ise.“

„Siis, kui naine ütleb, et tal ei ole sõbrannasid, vaid ainult sõbrad, sest naised on liiga hullud, võib midagi mäda olla.“

„Minu jaoks on kindel ohumärk see, kui naine teeb 11 vastamata kõnet kahe tunni jooksul.“

„Mul on halvad kogemused naistega, kes kasutavad nutmist manipuleerimise eesmärgil, näiteks selleks, et mind milleski veenda või minult midagi saada.“