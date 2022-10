Yolanda Hadid näljutas enda modellidest tütreid, ent paraku ei näe ema ikka veel probleemi endas

Viraalse video peale on aga kommentaarium elama läinud ning inimesed ei suuda mõista, kuidas saab üks ema vastata enda tütre nõrkuse peale, et too sööks paar mandilt ja näriks neid korralikult.

„Ta jälgis sõjakalt nende toitu ja veendus, et nad ei sööks kunagi midagi liiga kaloririkast. Yolanda ei lubanud sünnipäevadel isegi kooki süüa,“ kirjutati.

Yolanda Hadid ei hoidnud ka end tagasi ja vastas populaarsele TikTokile naljavideoga. Paraku tundub, et Yolanda ei ole kellegi poolehoidu saanud ja tundub, et ta ei saa jätkuvalt aru, mida ta valesti on teinud.

Õed on rääkinud enda kehapildi probleemidest

2015. aastal tegi Gigi pika Instagrami postituse, kuna ta kehakaalu kohta tehti palju märkusi. „Ma esindan kehakuju, mida kõrgmoes varem ei aktsepteeritud. Ja mul on väga vedanud, et mind toetavad disainerid, stilistid ja toimetajad. Nad teavad, et see on mood, see on kunst – see ei saa kunagi jääda samaks.“

2022. aasta märtsis rääkis Bella, et ta võitles keskkoolis anoreksiaga. „Ma pakkisin oma väikese lõunasöögi kaasa, kolme vaarika ja selleripulgaga. Ma saan aru, et ma lihtsalt üritasin tunda, et kõik on kontrolli all, kui kõik ülejäänu oli kontrolli alt väljas,“ rääkis Bella Vogue'ile. „Ma suudan selle perioodi tõttu oma elus vaevu tänaseni peeglisse vaadata.“

