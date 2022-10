Pea on kohtinguideedest tühi? Proovige neid romantilisi tegevusi, mis kütavad külma sügise kuumaks

See nõuab mõningast planeerimist, kuid kindlasti saate sellega hakkama. Osta suletud komme või väikseid esemeid, mis sinu partnerile võivad meeldida, ja kirjuta mõned vihjed. Seejärel peida need kohtadesse, mis vastavad vihjetele. Lõplik auhind? Sina.

Tänu sügisele on poed ikka veel koolitarbeid täis, nii et poodidest on imelihtne leida kunstitooteid. Ostke maalimiseks vajalikud materjalid, võtke istet ja visandage kordamööda üksteist. Isegi kui te kumbki pole uus Picasso, loeb pingutus.

Sinu kaaslane võib olla sinu modelliks ning muutke see pilt Instagrami vääriliseks. Näpunäide: õppige mõningaid pildistamise põhitõdesid, et osata teha neid pilte hästi.

Mängige turiste enda kodulinnas, see on lõbus, päriselt ka! Kuna reisihooaeg on läbi, on reisijaid ka vähem ning võid näha midagi, mida pole ise varem tähele pannud.