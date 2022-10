Kuidas vabaneda piiravatest mõttemustritest seoses rahaga, alustada investeerimisega ning kasvatada oma varasid?

Ettevõtja, investor ja Starfish Siseringi liige Kristi Uibokand sõnab, et suurem osa nõukaaja lapsi on saanud kodust kaasa töökuse ja vastupidavuse. „Nõukaaegne suhtumine oli, et igal vabal hetkel pidi tegema tööd ja arvati, et just raske tööga saabki rikkaks, aga rikkaks ei saanud keegi – äraelamiseks oli kogu aeg vaja tööd teha,“ nendib ta.