Aitame koos! 1,8-aastane Hanna ja 8-aastane Viktoria vajavad ravitoidu saamiseks heade inimeste abi

„Just tänu ravitoidule on Hanna täna vajaliku kaalu saavutanud, et esimesel võimalusel neerusiirdamisele pääseda, aga seda kaalu peame nüüd iga hinna eest hoidma. On suur kergendus, et meile on ravitoidu soetamisel tulnud appi Lastefondi annetajad – tänu sellele on meil ehk võimalik hankida Hannale teisi abivahendeid, et teha tasa haigusest tingitud mahajäämus arengus.“