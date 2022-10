FOTOD | Beebiootel naine: olen seksikas ema – kannan ka raseduse ajal pitspesu, sest välimus on mu prioriteet

Jen on juba varem pidanud sotsiaalmeedias negatiivseid kommentaare kannatama, ka teiste emade poolt, kes on teda süüdistanud enda liigses sättimises. Kui naine aasta alguses oma neljandast rasedusest teatas, lubas ta oma seksikat stiili mitte muuta, ka siis, kui kõht suuremaks hakkab kasvama – ja ta on oma lubadust pidanud.