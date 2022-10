„Tema lapselapsed on vanemad kui tema lapsed.“ 62-aastane naine soovib oma 25-aastase abikaasaaga lapse saada

„Ta on 62-aastane, palun ärge saage lapsi,“ on üks paljudest kommentaaridest 25-aastase Qurani ning Cheryl McCaini videopostituse all, kus nad annavad oma jälgijatele teada, et sooviksid väga perelisa saada.

Selle asemel et loobuda unistustest luua perekond, on paar pöördunud surrogaadi poole. Nimelt postitas Quran sotsiaalmeediasse klipi, andes teada, et on juba kolmandat korda pöördunud surrogaadi poole ning nad loodavad väga, et kõik õnnestub.

Õelate kommentaaride peale vastas mees vaid napi lausega: „Kuidas teie teate, mis on minu perele parim?“

Cheryl jagas oma lehel ka videot. „Naine, kes on 62-aastane ja tal on 17 lapselast ning nüüd ka 25-aastane abikaasa, on valmis pere looma. Loodetavasti on see seekord positiivne,“ kirjutas ta pealkirja, mis näib samuti viitavat asendusemaduse katsetele.

Ka naise video all ei hoidnud jälgijad oma arvamust tagasi: „Arvan, et on juba natuke hilja lapsi saada, kuninganna Cheryl,“ kirjutas üks kasutaja. „Teie vanusevahe on 37 aastat,“ märkis teine ning kolmas kommenteeris: „Tema lapselapsed on vanemad kui tema lapsed.“

Olenemata negatiivsetest kommentaaridest leidus paaril ka toetajaid. „Tahan lihtsalt öelda, ärge kuulake kõiki teisi. Te armastate üksteist ja see on ainus, mis loeb.“

Allikas: The Sun