„Kui muidu räägitakse nii paljudest erinevatest sekspoosidest, mis võiksid tagada naisele naudingu ja et kõigil naistel võiks kodus olla väikene kollektsioon sekspoe mänguasjadest - kliitoristimulaator, G-punkti dildo, jänkukesekujuline vibraator... Siis ma ütlen ausalt - me tegime abikaasaga avastuse, mida peaks seksi ajal tegema, et ma igakord lõpuni jõuaks ja mõtlesin, et hea asi on ikka jagamist väärt.