„Minu poolt roheline tuli!“ Nooruke eestlanna räägib, mida võiks mees teha, et naine tahaks hommikul vallatleda

Kui päev algab orgasmiga, on see üks hea päev!

„Mulle täiega meeldib enne tööpäeva üks kähkukas. Ja nädalavahetuse hommikutel pikk armatsemine. Äratuskella helin ei ole iialgi meeldiv, aga kui mees peale seda kaissu võtab, oma nunnult unise näoga mind vaatab, õrnalt suudleb, silitab... Minu poolt roheline tuli! Erutus tuleb kiiresti, lihtsalt õige inimene peab kõrval olema. Otseselt sellist lemmik kellaaega seksimiseks ei ole, aga kui päev algab orgasmiga, on see üks hea päev! Aga vot siis, kui mul on menstruatsioon, siis ei tohi asi silitamisest kaugemale minna - päevade ajal mulle üldse ei meeldi ja ma lähen jumala pahaseks, kui mees vahel üritab mõista anda, et äkki ikka teeksime.“ - Maris, 25