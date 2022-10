Aitame koos! Täna kolme kuu vanuseks saav Hendrik tahab haiglast koju saada

Hendrikul (3k) on diagnoositud raske geneetiline haigus – müotoonilise düstroofia kaasasündinud vorm, mis väljendub lihasnõrkuse (sh näo- ja kaelalihaste nõrkuse), madala vererõhu ja hingamisraskuste näol. Haigust põdevatel beebidel võib lisaks esineda ka südame- ja nägemisprobleeme. Haiguse esinemissagedus on 1:8000.

Hädavajalikud seadmed võiks laps saada kaasa haiglast, ent Hendriku puhul ei ole see võimalik, sest tema diagnoos ei ole „õige“. See tähendab, et kuna Hendrikul ei ole hapnikravi näidustust, ei ole talle ka ette nähtud aparaate, mille eest tasuks Eesti haigekassa. Nii on pisipoisi pere sattunud väga keerulisse olukorda – lapsele eluliselt vajalikud seadmed lähevad kokku maksma üle 4000 euro. Sellist raha lapse perel ei ole ning ning nad paluvad heade annetajate abi.