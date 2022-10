Anne Veesaar oodatud ent ootamatust muutusest: jõudsin korraks isegi mõelda: ega ma ometi rase ole?

Anne kuulub nende naiste hulka, kes ei ole külma- ja kuumahoogusid kogenud. „Sain 53 ja siis plaks! ei olnud ühel päeval enam mitte midagi. Enne käis kõik nagu kellavärk ja lõpp oli nii konkreetne, et jõudsin korraks isegi mõelda: ega ma ometi rase ole? Kuid siis mõistsin, et see peab ikka vanusega seotud olema. Nii oligi.“

Ka arsti sõnul oli Annega toimuv normaalne, veelgi enam. „Arst ütles, et mul on vedanud. Menopausiga seonduv olevat emaliini pidi päritav, kuid mu emal oli see väga-väga raske periood. Ta oli neist muutustest psüühiliselt ja füüsiliselt väga häiritud. Tean ka oma eakaaslastest sõbrannasid, kellel kestavad need vaevused siiamaani – laulame koos seto laule ja siis järsku ütleb keegi, et tee aken lahti, mul hakkas tulikuum.“