Treener Liisa: tahetakse väga saledat pihta ja suuremat tuharat. Aga see pole üldse ebarealistlik eesmärk

Populaarse treenimis- ja toitumiskava Liisa Fitness looja, ettevõtja ja treenerina tegutsev Liisa Hunt tunnistab, et erinevalt paljudest teistest treeneritest ei saa tema öelda, et ta oleks terve elu sportlik ja aktiivne olnud. Spordi avastas naine enda jaoks alles 20aastaselt, kui tekkis tunne, et peaks end rohkem liigutama ja see mõte sai piisavaks lükkeks, et liituda spordiklubiga.