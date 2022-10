Suurenda oma šansse kohtinguportaalides ehk üks oluline tegur, mida lisada oma profiilile

Arvud räägivad ise enda eest, sest selle statistika järgi need inimesed, kes panevad oma profiili kirjeldusse, et nad armastavad lugeda, tõmbavad palju rohkem tähelepanu, kui teised. Vallalised ise selgitavad seda sellega, et lugeda armastav inimene on laia maailmavaatega ja avatud, teadmistejanuline ning suure tõenäosusega emotsionaalselt rohkem aldis tõsise suhte alustamiseks.