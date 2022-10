Keili Sükijainen: inimesed muudavad ise reisimise stressirohkeks. Pariisis tuleb lasta elul juhtuda

Vaatamisväärsuste valimisel kasutab Sükijainen TikToki. „Seal on väga palju ägedaid soovitusi ning lisaks näed kohe visuaalselt ära, mis on atraktiivne ja võiks just sulle huvi pakkuda,“ ütles ta. Piletid tasuks Keili sõnul ette osta internetist, sest siis ei pea ootama tundidepikkuses piletijärjekorras. Samuti võib internetist pileti ostmisega säästa raha.

Pariis on väga mitmekülgne, eelkõige tuntud kui moe- ja kunstimaailmana ning Sükijaineni arvates on seal palju avastada. „Soovitan jalga panna mugavad jalanõud,“ ütles ta ja sõnas, et Pariis on väga jalakäijasõbralik linn – päevas kõndisid nad pea 35 000 sammu. „Ainuüksi Louvre’i muuseumi läbimiseks kulub neli tundi,“ ütles Sükijainen. Moehuvilistel tuleks kindlasti külastada Galeries LaFayette’i kaubanduskeskust.

Oma viimasel puhkusel külastas Sükijainen Prantsusmaa pealinna Pariisi. „Ma olen seal käinud nii perega, õdedega kui ka nüüd sõbrannaga lühikesel linnapuhkusel,“ ütles ta ning lisas, et need kõik on olnud kolm täiesti erinevat Pariisi. Tema sõnul saab tõelist Pariisi kogeda isegi ühe päevaga. „Kindlasti tuleks oma hommikut alustada sarvesaia ja kohviga, seejärel külastada Eiffeli torni ning päev lõpetada mõnusa kultuuriprogrammiga, Moulin Rouge’i kabaree või miks mitte ka stand-up-sõuga,“ tõi Sükijainen näitena.

Bonjour, merci et au revoir

Kogenud reisijana teab saatejuht soovitada, et mida vähem aega veedetakse lennujaamas, seda rohkem saab sihtkohta nautida. Ehkki esmapilgul võib tunduda, et paarikümne euro võrra soodsam lennupilet Riiast aitab eelarves kokku hoida, siis kui liita kokku oma aeg, unepuudus, lisakulutused toidule-joogile, pole see sugugi võit. „Seetõttu eelistan ma alati lennata kodulinnast Tallinnast,“ ütles Sükijainen. Tallinnast saab Pariisi lennata nii AirBalticu kui ka Ryanair lennufirmadega.

Pariisis soovitab sisulooja ööbimiseks valida kindlasti kesklinna piirkonna, isegi kui see maksab veidikene rohkem. Tema sõnul kulub linnast eemal ööbides see „võidetud raha“ transpordi peale. „Tipptunni ajal on väga raske taksot leida, mis niigi on pea kolm korda kallimad kui Eestis,“ ütles Sükijainen ja rõhutas, et prantslastele ei meeldi hilinemine.

Pariisi puhul tuleks kindlasti arvestada ka selle omapäradega, näiteks tiheda liikluse ja toidukultuuriga. „Tipptunni ajal võib 45-minutilisest sõidust saada kahetunnine sõit,“ ütles Sükijainen, kes tunnistas, et ka oma viimasel reisil oleksid nad seetõttu napilt lennukist maha jäänud. Samuti ei pruugi Prantsusmaa hotellides külastajaid oodata hommikusöögil suur Rootsi laud, vaid pigem lihtsalt croissant ja tass kohvi.

Võimalikult mugavaks reisiks soovitab kogenud saatejuht ja sisulooja enne riiki reisimist selgeks õppida paar käibefraasi nagu „tere“, „aitäh“, „head aega“ ning nendega ka vestlust alustada. „Prantslased on suur ja uhke rahvus, nad küll räägivad inglise keelt, aga nad võivad teha näo, et nad ei taha sulle inglise keeles vastata,“ ütles Sükijainen. „Nad tahavad näha, et sa vähemalt proovid. Peale seda võivad nad sulle maa ja ilma kokku rääkida inglise keeles,“ lisas ta.

Sooja asemel Pariisi!

Ehkki sügisel kipuvad eestlased jahedama ilma eest reisima just soojematesse sihtkohtadesse, soovitab Sükijainen „tulede linna“ Pariisi külastada oma kallima või sõbrannaga just advendiaja saabudes, novembri lõpus. „Kui London on üleni punane ja justkui nagu juturaamatust välja võlutud, siis Pariis on valge ja stiilne,“ kirjeldas ta. „See on hea hetk võtta aeg maha, jalutada tuledega ehitud linnas ning lihtsalt nautida elu!“