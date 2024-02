Juba jälle! Need on levinumad põhjused, miks juuksed nii sageli rasuseks lähevad

Sa pesed liiga tihti juukseid

Kui sa arvasid, et sage juuste pesemine on hea, siis tegelikult see nii ei ole. Pestes juukseid tihti ärritad sa juukseid, mille tagajärjel hakkavad peanaha rasunäärmed veelgi rohkem rasu tootma.

Sa kasutad rasustele juustele mõeldud hooldusvahendeid

See võib tunduda hea mõte esmapilgul aga tegelikult see nii ei ole. Nimelt sisaldavad need tooted sageli liiga palju pindaktiivseid aineid ja mõjuvad juustele ärritavalt. Kõik need tegurid ärritavad peanahka ning stimuleerivad rasu tootmist veelgi rohkem. Et seda probleemi vältida, eelista neutraalse pH šampoone.

Sa ei puhasta juukseharja

Juuste sage harjamine on hea aga rasuse peanaha puhul tuleb vältida liigset harjamist. Selleks, et hoiduda juukseid liiga tihti rasvaseks minemast, pese juukseharja võimalikult tihti.

Sa kasutad liiga palju hooldusvahendeid

Liigse hooldusvahendite kasutamise tõttu ei lase sa juustel hingata ja selle tõttu lähevad nad ruttu rasvaseks.

Sa katsud juukseid liiga tihti

Nii kannad sa juustele kätel olevat mustust, rasu ja kreemide jääke. Seega ära tõmba enam käega läbi juuste, kui sa ei taha, et juuksed liiga ruttu rasvaseks lähevad.

Sa loputad juukseid liiga sooja veega

Selleks, et piirata rasunäärmete tööd ja liigse rasu tekkimist, on soovitatav loputada juukseid külma veega.

Sa ei vaheta padjapüüri

Padjapüür on tõeline bakteripesa, mille peal leidub ka erinevate kreemide jääke ja higi. Kõik see puutub kokku su juustega ning tagajärg on ilmselge...

Sa ei loputa juukseid korralikult

Loputamine on väga tähtis samm, kui sa tahad, et su juuksed puhtaks saaksid. Kui sa korralikult ei loputa, siis hakkab peanahk veelgi rohkem rasu eritama.

allikas: Kodused Lood