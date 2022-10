Saara Piusi ehmatav kogemus: arvasin, et mis see siis ära ei ole. Aga võta näpust – lendasin 5 sekundi pärast kraavi

„Tahan tänada oma ülitublit abikaasat, kes enamjaolt lastega oli sel suvel. Puhata ei olnud aega põhimõtteliselt üldse, aga see-eest sügis on olnud täiesti puhkuse ja laste päralt. Eks see nii meie ametis ongi, et on mingi periood, kus pole aega süüa ega magadagi, ja siis on periood, kus vaatad mitu kuud lakke,’’ kirjeldab Saara vaheldusrikast näitlejatööd ning jagab, et vahvaid ühiseid ettevõtmisi planeerivad Piusid nüüd sügisesse ja talve.

Hulljulgus jookseb peres

Peamiselt röövis Saara suvise aja uus adrenaliinist pakatav saatesari „Pöördes’’, mis sobis riskialtis naisele kui valatult. Saara meenutab, et päev peale mootorratta juhiloa eksami sooritamist avastas ta, et on lapseootel. Kuni sarja võteteni polnud ta uuesti mootorratta selga istunud, kuid saate filmimisel sai see viga parandatud.

Siiski ka kogenud näitlejale võib tsiklitega kihutamisest vaat et hirmsamgi olla teksti andmine kaamera ees ja nii lõi ka Saaral esimese episoodi lugemine jala värisema. „Loeme lõiku, kus kohtun riskisportlase Keity Meieriga. Ja järsku näen skriptist: „Saara sõidab tsikliga Linnahalli treppidest alla.“ Siis mõtlesin küll, et ohoh, selline saade siis või?! Elukindlustus on õnneks tehtud,’’ mõtleb Saara ärevale esmakohtumisele tagasi. Õnneks treppidest alla ta siiski vuhisema ei pidanud ja julgustükk piirdus lihtsa sirge sõitmisega, kuid Saara tunnistab, et selliseid hullusi oleks võinud ehk rohkemgi olla. „Ega liikluses mökutamist ei talunud ma ka enne, pigem olin ikka konkreetsema, et mitte öelda raskema jalaga,’’ sõnab näitleja.

Saara pole Piuside peres aga mitte üldse ainuke riskialdis liige. Sarnase hulljulguse on Saara sõnul pärinud ka pere noorim poeg Mihkel: „Väiksem poiss tundub olevat sama masti mis mina. Ei pelga samuti midagi ja julgeb end füüsiliselt igatepidi proovile panna.’’

