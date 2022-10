Mees teatab: paljude Eesti naiste Facebooki profiilil on miski, mis viitab madalale intelligentsile

„Teen lühidalt ja konkreetselt. Seda on mulle nii palju silma jäänud, et ei saa enam vaiki olla. Eesti naiste Facebooki profiilil olen tihtipeale märganud kaht asja, mis minu kui mehe vaatevinklist näitavad, et intelligents ei ole kahjuks kõige kõrgem, kui nii võib öelda. Ühegi mehe profiilil ma vähemalt seniajani sellist jama märganud ei ole.

Palun tehke mulle selgeks, mis hea pärast on vaja märkida oma hariduse teekonnaks „eluülikool“ ja töökohaks „täiskohaga emme“. Heal juhul on mõlemad need variandid õigesti kirjutatud, halvimal juhul on neis ka kirjavigu...