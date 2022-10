Värskelt abiellunud Triin Lellep emaks saamisest: kui me minupoolse tahteta lapse saaks, siis sealt head asja ei tuleks

„Mõnel 25aastasel on juba väga suur tahe ja surve last saada, Linus sooviks tegelikult väga isaks saada, aga mulle pole see soov siiani veel peale tulnud. Aga ka siin usaldan elu. Kui me minupoolse tahteta lapse saaks, siis minu arvates sealt head asja ei tuleks. See on suur vastutus ja elumuutus. Seega usun, et laps peab väga oodatud olema,“ avaldab Triin oma hoiakud.