Vähiravifond on suure surve all: 2022. aastal ollakse poole miljoni euroga miinuses

„Täname südamest meie ligi 10 000 püsitoetajat, suuresti tänu kellele oleme aastast aastasse olnud jätkusuutlik organisatsioon, kellele vähihaiged saavad raskel hetkel toetuda,“ ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. „Ometi on praegu surve fondi rahakotile ennenägematu. Seetõttu kutsume kõiki Eesti inimesi üles tulema fondi püsitoetajaks kasvõi väikese igakuise summaga ning kõiki Eesti töö- ja õppekollektiive ja ettevõtteid üles tegema sel aastal oma jõuluannetuse vähihaigete toetuseks. Elu on näidanud, et fondi järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes: teie lähedane pereliige, hea sõber, armas kolleeg - küll on siis hea, et fondi abil saab ühe suure mure maha.“