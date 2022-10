„Ma ei suuda lahti lasta – tunnen viha uue naise suhtes ja et see minuga juhtus“- miks naised lõppenud suhete küljes ripuvad?

Minu eluarmastus jättis mind päevapealt maha, leidis lihtsalt kellegi teise. Sellest on kaks aastat möödas ja need on olnud kohutavad aastad, mina tundsin, et tegu oli mu hingesugulasega. Nüüd on tal uue kaaslasega juba laps ja ta tundub õnnelikum kui eales varem. Mina aga ei suuda lahti lasta – tunnen viha uue naise suhtes, tunnen viha, et see minuga juhtus. Sõbrannad üritavad innustada, et maailm on suur ja lai, üksinda on ka okei olla ning tegelikult võiksin ma juba ju uue võimaluse anda ning mõnele kohtingule minna.