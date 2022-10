„Ta on ju alles viisteist!“ Tütre halloween'i kostüüm viis ema minestuse äärele

„Minu 15aastane tütar on juba nädalaid elevil – nimelt korraldavad nad oma sõpradekambaga halloween'i pidu. Ta on pikalt kodus kaunistusi meisterdanud, tundide kaupa oma sõpradega videokõnesid teinud, kus arutatakse üksipulgi, mida süüa-juua ja kes mille eest vastutab. Algul olin meeldivalt üllatunud – teismelised, kes nii palju vaeva näevad ja on sellest minu jaoks veidrast pühast inspireeritud, tore ju iseenesest.

Me läksime korralikult tülli, kuni ma lõpuks ütlesin, et sellise kostüümiga on tal keelatud peole minna. Tütar karjus, et ma rikun kõik ta plaanid ära – neil on sõbrannadega ammu kokku lepitud, et nad lähevad kambakesi peole, riides nagu Hugh Hefneri Playboy jänkud.