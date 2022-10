Šokeeriv kogemus teatrietendusel: osadel inimestel puudub austus teiste külaliste ja eelkõige näitlejate suhtes

Etendus kestis poolteist tundi ja selle aja jooksul lahkus saalist viis inimest, kaks paari ja üks naine üksinda. Erinevas vanuseklassis, seega saab kohe välistada selle, et noored inimesed ei oska teatris käituda. Kui piinlik! Üks paarike lahkus siis, kuid etendus oli vaevalt pool tundi kestnud, üks naine umbes kümme minutit peale neid ja viimane paar kõndis etenduselt minema, kui vaevalt veerand tundi oli lõpuni jäänud...

Ma saan aru, kui tuleb köhahoog või vastupandamatu vajadus tualetti külastada. Aga hoopis teine asi on, kui lihtsalt keset etendust minema kõndida. Poolteist tundi ei ole ometi pikk aeg - kui kohe üldse ei meeldi, mõtle kasvõi omi mõtteid, aga ära kõnni keset etendust minema, see on kohutavalt lugupidamatu!“