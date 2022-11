Isadepäeva kingiideed Eesti brändilt, mis vallutab maailma – ProsaWood

Juba mõne päeva pärast on aeg tõsta ausse kõik isad! Olgu nad siis isad, vanaisad, isadest sõbrad või miks mitte ka Sina ise, on ikka tore millegi erilisega oma hoolivust näidata. Kurb tõsiasi on aga see, et uuringute järgi sooviks enamik inimesi oma lähedastele kinkida midagi personaalset ja erilist, kuid lihtsalt ideid napib…