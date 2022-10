Podcast „BITCH“ | Teleprodutsent Kaupo Karelson, mees, kes saatis Brigitte etiketikoolitusele: tundus, et see on geniaalne mõte!

„Saatekülalisteks on sel hooajal minu TOP 10 lemmikmehed,“ avaldab Brigitte. Täna istub Brigitte vastas mees, kes on Brigitte sõnul tema elu ja karjääri kõige rohkem mõjutanud – hinnatud teleprodutsent Kaupo Karelson .

Juttu tuleb otseloomulikult telemaailmast, vahvatest projektidest ning ka Brigitte teekonnast. Nimelt selgub saates, et just Kaupo oli see mees, kes saatis aastaid tagasi Brigitte etiketikoolitusele! Kuula, miks!