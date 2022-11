Kas prooviksid? Naine avaldab leidliku, ent ebatavalise võimaluse, kuidas jõulukinkidelt raha kokku hoida

Nüüd, ajal, mil hinnatõus rabab meid kõiki ühel või teisel moel, tahame me võimalikult palju säästa. Kingid paraku on päris korralik väljaminek, kuid päris nendeta oleks ka kurb. Selleks, et seda muuta, tuleks lihtsalt vaadata üle kohad, kust kinke osta.

Cardiffist pärit 36-aastane Jess Potter säästab aastas ligi 5000 naela, sest ostab kõik kingid kasutatuna! Jessi sõnul on taaskasutuspoodidest sobivaid kinke leida lihtsam, kui inimesed arvavad, ning sellega säästab äärmiselt märkimisväärselt.

Kahe lapse ema ja tema elukaaslane Davey Brown (36) läksid neli aastat tagasi kulude vähendamiseks üle taaskasutust kummardavale eluviisile ning ei osta nüüd peaaegu midagi uut.

Paari sõnul on nende harjumused tekitanud inimestes hämmingut, sest sageli arvatakse, et taaskasutusest soetatud asjad on halva kvaliteediga. „See ei ole nii,“ sõnavad Jess ja Davey kui ühest suust.

Näiteks ostis Jess sel aastal 8 naela eest kuukivist kaelakee koos hõbeketiga – mis oleks uuena maksnud 30 naela. Varasematel aastatel ostis ta näiteks 10 naela eest roosa nahast Warehouse käekoti, mis oleks uuena maksnud 80 naela. Samuti on ta leidnud luksuskaubamaja Harrodsi lambavillast salli 12 naela eest, mis maksis uuena 40 naela. Paar on soetanud ka 400 naela eest sepistatud voodi, mis maksis uuena 1200 naela. Seega on sääst juba märkimisväärne!

„Mõnel inimesel on alati midagi kasutatud asjade vastu, kuid mõnede asjade puhul ei ole see üldse oluline. Näiteks vintage ehted või käekotid lähevad jõulude ajal alati kaubaks,“ räägib naine ja lisab: „Kasutatud esemete ilu seisneb selles, et need on ainulaadsed – ostke need, enne kui keegi teine ​​seda teeb!“

allikas: The Sun