Kuldnõela võitja Diana Arno: kõige keerulisem on kindlasti see, et mul on sõpru-tuttavaid nii Venemaal kui ka Ukrainas

Moskva on samuti aastaid naise kodulinnaks olnud, kuid seal elanud pole ta mõnda aega. „Viimasel ajal pole seal kuigi palju käinud. Kõige keerulisem moment on kindlasti see, et mul on sõpru-tuttavaid nii Venemaal kui ka Ukrainas. See on antud kontekstis kindlasti raske olukord.“