VIDEO | Võimatu keskenduda või raske uinuda? Selle heli kuulamine peaks väidetavalt mure lahendama

Me kõik oleme kogenud hetke, kus pinguta mis sa pingutad, aga keskendumine muutub aina suuremaks väljakutseks. Õnneks on viimasel ajal hakanud kulutulena levima pruun müra, mis peaks parandama keskendumist. Samas kasutatakse seda müra ka magama jäämiseks. Aga mis see pruun müra on? Ja kas see ka töötab?