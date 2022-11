Eluks ajaks halvatuks jäänud mehe elukaaslane: olen end meelestanud nii, et saan sellega hakkama

Üks perega veedetud kevadõhtu muutis Dave'i elu nii drastiliselt, et on ime, et mees täna üldse elab ja hingab. Nimel otsustati sel kevadel, peale aiatöid, värskendav saun teha ja ajal kui teised juba koju suundusid, otsustas Dave veel mõned leilid võtta. Kui ta peale sauna merre hüppas, tundis ta kohe, et midagi läks valesti. Nüüd võib seda päeva nimetada tema teiseks sünnipäevaks.