Plaanid kodus remonti? Sisekujundaja 5 olulist soovitust enne remondiga alustamist, et vältida tüüpvigasid

Kodu on igaühe jaoks püha, ent see vajab aeg-ajalt värskendamist. Need olulised detailid tasub alati kodu renoveerimisel silmas pidada.

1. samm: mõõda, mõõda ja veelkord mõõda

„Esimese sammuna valmista ette kõik tööriistad ja mõõda üle seinad, aknad, uksed ning seintes olevad nišid. Ära unusta mõõta ka lae kõrgust, et arvestada ruumi sobiva mööbli kõrgusega. Märgi ära ka pistikupesad ja elektrilülitid, et teaksid, kuhu paigutada näiteks lamp. Mõõtmed tasub ülesse kirjutada millimeetrites, nii on need vajadusel ehitajatele ja projekteerijatele lihtsasti mõistetavad. Kui kõik vajalik on mõõdetud, tuleks ruum kanda vastavalt mõõtmetele täpsesse mõõtkavasse,“ ütleb IKEA sisekujundusosakonna juhataja Pedro Castro ning soovitab mõõtmised kindluse mõttes teha koos abilisega.

2. samm: pane paika eelarve

Enne remondiga alustamist tuleks paika panna eelarve, mis võimaldab fikseerida remondile planeeritud summa ja jälgida hoolikalt kogu protsessile tehtavaid kulutusi. Vastavalt soovitud lõpptulemusele eraldage teatud summa suuremate mööbliesemete, näiteks diivani jaoks.

Väikse eelarve puhul tasub hankida esialgu vaid põhitooted, mida saab aja jooksul teiste detailidega täiendada. Näiteks riiul, millele saab hiljem lisada täiendavaid osi. Erinevate riiulilahendustega saab aeg-ajalt oma kodu välimust lihtsasti värskendada. Mõne aasta pärast saab näiteks välja vahetada kapiuksed või riiulid, et anda ruumile uus ilme ilma mööblit täielikult uuendamata.

3. samm: projekteeri ja planeeri

Ruumi jaoks inspiratsiooni ammutamiseks loo kollaaž või meeleolutahvel, millel kaardistada värvid, mööblistiil ning üldine meeleolu. Sellel näed, kuidas kõik esemed kokku sobituvad, misjärel on võimalik liikuda juba üksikasjalikuma planeerimiseni. Planeerimiseks on võimalik kasutada ka erinevaid veebipõhiseid tööriistu, mis on tihti tasuta. Tööriistades saad näiteks visandada ruumiplaani, lisada sellele mööblit ja hoida silma peal eelarvel.