Kas pole mitte tore taaskord tõdeda, et kõndimine on meie jaoks midagi nii loomulikku, mida teeme igapäevaselt – ja lisaks on see ka üks parimaid ja lihtsamaid mooduseid, et säilitada tervislikku kehakaalu, ja teha seda ilma suurte kulutusteta, et mitte öelda täiesti tasuta.