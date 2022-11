Avameelselt ebamugavast terviseprobleemist. Arst selgitab: põiepõletiku põhjuseid võib olla mitmeid

Põiepõletik ehk tsüstiit on sageli esinev haigus, mida põhjustavad põide sattunud mikroobid. Kõige sagedasem põiepõletikku tekitav bakter on keerulise nimega Escherichia coli, mis tegelikult on tavaline soolebakter. „Sagedamini kimbutab põiepõletik naisi. Põhjus tuleneb anatoomilistest iseärasustest – naiste kuseteed on lühemad kui meestel ja kusiti paikneb anaalpiirkonnale lähemal ning nii on bakterite sattumine põide ka tõenäolisem,“ selgitab Qvalitas Arstikeskuse üldarst Siivi Nella Liikane.

Arsti sõnul on üheks tsüstiidi riskifaktoriks aktiivne suguelu, kuna tõenäosus seksuaalvahekorra ajal bakterite levikuks kusitisse on palju suurem. Kuid haigust võib põhjustada ka seksuaalpartneri vahetamine, kuna organism peab kohanema uue partneri mikroflooraga. Pole laialt teada, et põiepõletik võib kaasas käia menopausiga. Samuti võivad põiepõletikku soodustada kaasnevad haigused, nagu diabeet, aga ka üldine organismi vastupanuvõime langus, rasedus ja kuseteede struktuurianomaaliad. Meestel esineb kuseteedepõletikku harva, tavaliselt on see seotud mõne muu kuse-suguelundkonna haigusega (nt eesnäärme või munandimanuse põletikuga) ning alati on vajalikud täpsemad uuringud.